トヨタ新「ヴォクシー」に反響

2026年4月10日に、トヨタからミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルが発表されました。実際の発売は同年5月6日を予定しており、販売店にはすでに多くの声が届いていますが、どのような内容なのでしょうか。

ヴォクシーは、2001年11月に姉妹車の「ノア」とともに誕生しました。乗り降りしやすいスライドドアや、多くの人や荷物を載せられる広く快適な室内空間を追求した3列シートミニバンとして開発され、日本のファミリー層を中心に長年支持されているモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ヴォクシー」です！

現行モデルは2022年1月に登場した4代目です。この世代では、クルマの骨格となるプラットフォームにTNGAプラットフォーム（GA-C）を採用。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベース2850mmです。

ボディ骨格の最適化により、左右のCピラー間距離1295mm、室内高1405mmという開放的な室内空間が実現されました。

今回の一部改良では、カーボンニュートラルの実現に向け、これまであった2リッターガソリンエンジン車が廃止され、1.8リッター直列4気筒エンジンを組み合わせた新世代ハイブリッドシステム搭載のハイブリッド車へと一本化されました（ウェルキャブを除く）。

これにより、実質的な「ハイブリッド専用ミニバン」へと進化を遂げています。

エクステリアでは、ヴォクシーの持ち味である先鋭的で独創的なスタイルがさらに磨かれました。フロントグリル本体やグリルガーニッシュにブラック加飾（ニュートラルブラック選択時）が施され、ボディとの一体感を演出。

ヘッドランプ周りもアップデートされ、全車にリフレクター式LEDヘッドランプが標準装備されました。なお、上級グレードの「S-Z」には、より精悍な目元を演出するプロジェクター式LEDヘッドランプがメーカーオプションとして用意されています。

インテリアの質感も高められました。

全グレードでシフトノブやウインドウスイッチまわりにピアノブラック塗装が採用されたほか、S-Zではメーターフードの表皮巻き・ステッチ加工や、ドアトリムの一部にスエード調表皮の追加など、細部までこだわりが詰め込まれています。

機能面では、メーターの液晶部分が大型化されました。S-Zでは7インチから12.3インチへ、S-Gでは4.2インチから7インチへと拡大され、視認性が向上。

また、前後方ドライブレコーダーの設定や、S-Gへのワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアの標準装備化など、利便性と安全性が高められています。

それでは、今回発表された一部改良モデルについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。トヨタの販売店スタッフは次のように話します。

「発表直後から非常に大きな反響をいただいております。すでに注文受付を開始していますが、特にお子様をお持ちの男性のお客様からの問い合わせが目立ちますね。『シャープで少しいかつめなフロントフェイスがかっこいい』といったお声を多く頂戴しています」

また、注目のデザインやカラーについては以下のように述べています。

「人気色は新色のニュートラルブラックです。今回、フロントのグリルガーニッシュなどにブラック加飾が追加されたことで、『黒で統一されたフロントがシックで高級感があって良い』と好評です。

また、もう一つの新色である『アーバンロック』についても、ご家族で外出される機会が多いお客様から『汚れが目立ちにくい色合いなのが嬉しい』といった具体的なニーズをいただいています」

ヴォクシーの価格（消費税込）は、「S-G」グレードの375万1000円から、最上級のS-Zグレード（E-Four）の438万200円です。

デザインの純度を高め、機能性を一段と向上させた新型ヴォクシー。ハイブリッド専用車としての新たな歩みに対し、市場からはさらなる期待が寄せられています。