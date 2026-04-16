「日プ新世界」岡田彪吾、熱血ぶり・低音ラップで存在感「自信に満ち溢れてる」Stray Kids元バックダンサーの経歴も話題

「日プ新世界」岡田彪吾、熱血ぶり・低音ラップで存在感「自信に満ち溢れてる」Stray Kids元バックダンサーの経歴も話題