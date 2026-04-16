ＮＨＫ大阪放送局の平匠子（しょうこ）局長（５９）が１６日、大阪市内の同局で開かれた定例会見で、退任のあいさつを行った。

２５年４月２５日に大阪放送局局長に就任した平氏は、２４日付で退任。今後は、ＮＨＫ本体での経営企画局主幹に就任する。

平氏は「昨年４月２５日付で３回目の大阪勤務の機会をもらいまして、とてもうれしくて。勢い余って『ルンルン』という言葉で、私の喜びというか、うれしい気持ちをみなさんにお伝えしました」と照れ笑いした。

局長としての１年間を「おかげさまで大阪・関西万博から始まり、放送１００年、ＢＫ（大阪放送局）１００年、阪神のリーグ優勝に、ノーベル賞受賞者を２名大阪大学、京都大学から輩出。大阪制作の後期朝ドラ『ばけばけ』も、みなさんに大変喜んでいただくことができました。『大阪を盛り上げてくれてありがとう』みたいなこととか『持ってるね』とか言っていただいて。すごく楽しい充実した１年、あっという間の１年でございました」と振り返った。

平氏は「大阪や関西を盛り上げるという仕事で考えますと、もう少しできたことがあったんじゃないかとは思っていますが、ＢＫ１００年のタイミングで過去のコンテンツを振り返って、文化や伝統、挑戦や感動といったすばらしい番組を掘り起こし、その価値を再発見できたのは大変ありがたい、何物にも代えがたい時間でした」と語った。

平氏の後任には、現広島放送局長の藤森康江氏（５８）が２５日付で就任予定。「私と２０代の時から教育、子どもとかのジャンルの番組制作で、一緒の部で仕事をしたことがある。ＮＨＫ大阪局が地域を大事にして、地域に向き合う。大阪局が持っているいろんな番組の知見とノウハウ、番組のジャンルの専門性。そういったもので、これまでと同様…あるいはこれまで以上に力を発揮できる。そういう現場をリードしてもらう局長として、引き続きがんばってもらいたい」と期待した。