【スタバ】キャラメル マキアートが進化して登場！ 「なにこれ楽しみすぎる！」「めっちゃ美味しそう」
スターバックス コーヒー公式X（旧Twitter）は4月15日に投稿を更新。17日よりキャラメル マキアートが新しくなって登場することを発表しました。
【写真】スタバがキャラメル マキアートをリニューアル
画像では「New Caramel Macchiato」のロゴとともに、キャラメルソースがたっぷりかかったアイスドリンクのビジュアルが公開されており、「甘くて苦い。あなたをほどく、オフスイッチ」のコピーが添えられています。
コメントでは「買うしかない」「だいぶ前に一度飲んだきりだけど飲んでみたいなぁ」「めっちゃ美味しそう」「かなり魅力的ですね」「やば！また好きなやつが進化してくる」「どこが変わったんだろ？」「やばい、来た！！！！」「なにこれ楽しみすぎる！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】スタバがキャラメル マキアートをリニューアル
キャラメル マキアートがリニューアル！同アカウントは「キャラメル マキアートが4/17(金)新しくなって登場 キャラメルソースの香ばしさとバニラビーンズシロップに甘くとろけるオフタイム。ふわふわミルク×エスプレッソでほっとひと息にちょうどいい」とつづり、新商品の告知画像を1枚投稿しています。
コメントでは「買うしかない」「だいぶ前に一度飲んだきりだけど飲んでみたいなぁ」「めっちゃ美味しそう」「かなり魅力的ですね」「やば！また好きなやつが進化してくる」「どこが変わったんだろ？」「やばい、来た！！！！」「なにこれ楽しみすぎる！」など、さまざまな声が上がりました。
「この暗号は一体…」15日には画像に暗号を描いて、「あのドリンクが、4/17(金)新しくなって登場！？ この暗号は一体…」とキャラメル マキアートのリニューアルを予告していた同アカウント。17日のリニューアルが楽しみですね。
(文:All About ニュース編集部)