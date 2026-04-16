ポイ活YouTuberが解説。三井住友カードが仕掛ける「交通系ICの覇権争い」とSuicaの未来
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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「【Suica終了…？】三井住友カードが自前のFeliCaを捨て、Visaタッチで全国を獲りにいく理由」と題した動画を公開した。動画では、三井住友カードが自社で発行する交通系ICカード「PiTaPa」ではなく、外資系のVisaやMastercardと組んで全国制覇を狙う理由と、Suicaの今後の動向について解説している。
動画の冒頭で、三井住友カードがクレジットカードによるタッチ決済を用いた乗車サービスで、2027年春から定期券サービスを開始する予定であることが紹介される。同社は自前でPiTaPaという優秀なカードを発行しているにもかかわらず、なぜ外資系ブランドと手を組むのか。おにまるちゃんねるはその理由を「コストの問題」だと指摘する。
SuicaやPiTaPaで使われている「FeliCa」決済は、0.2秒という爆速の処理速度を誇る一方で、専用の改札機が非常に高価であるというデメリットがある。地方の交通事業者にとってはシステムの維持費や更新費が重くのしかかり、より安価に導入できるクレジットカードのタッチ決済へ乗り換える事例も出てきているという。さらに、PiTaPaは日本国内だけの規格であるのに対し、Visaなどのタッチ決済は世界標準であり、インバウンド対応の面でも優位性がある。
では、このままモバイルSuicaなどのFeliCa陣営は衰退してしまうのか。おにまるちゃんねるは、JR東日本も黙ってはいないと語る。高コストな改札機問題に対処するため、Suicaのシステムをクラウド上で処理する「センターサーバー方式」の導入が進められており、駅ごとにローカルサーバーを置くなどの技術で0.2秒の壁を死守しようとしている。
クラウド化によってコスト削減やエリアまたぎエラーの解消などが期待される新システムは、2027年春頃に首都圏エリアへの導入が完了する見込みだという。三井住友カードがクレカタッチ決済の定期券サービスを始める時期と重なることから、動画は「2027年春、首都圏の改札で全面衝突することになる」と結論付け、日本の交通インフラの未来に対する関心を高める形で締めくくられた。
動画の冒頭で、三井住友カードがクレジットカードによるタッチ決済を用いた乗車サービスで、2027年春から定期券サービスを開始する予定であることが紹介される。同社は自前でPiTaPaという優秀なカードを発行しているにもかかわらず、なぜ外資系ブランドと手を組むのか。おにまるちゃんねるはその理由を「コストの問題」だと指摘する。
SuicaやPiTaPaで使われている「FeliCa」決済は、0.2秒という爆速の処理速度を誇る一方で、専用の改札機が非常に高価であるというデメリットがある。地方の交通事業者にとってはシステムの維持費や更新費が重くのしかかり、より安価に導入できるクレジットカードのタッチ決済へ乗り換える事例も出てきているという。さらに、PiTaPaは日本国内だけの規格であるのに対し、Visaなどのタッチ決済は世界標準であり、インバウンド対応の面でも優位性がある。
では、このままモバイルSuicaなどのFeliCa陣営は衰退してしまうのか。おにまるちゃんねるは、JR東日本も黙ってはいないと語る。高コストな改札機問題に対処するため、Suicaのシステムをクラウド上で処理する「センターサーバー方式」の導入が進められており、駅ごとにローカルサーバーを置くなどの技術で0.2秒の壁を死守しようとしている。
クラウド化によってコスト削減やエリアまたぎエラーの解消などが期待される新システムは、2027年春頃に首都圏エリアへの導入が完了する見込みだという。三井住友カードがクレカタッチ決済の定期券サービスを始める時期と重なることから、動画は「2027年春、首都圏の改札で全面衝突することになる」と結論付け、日本の交通インフラの未来に対する関心を高める形で締めくくられた。
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