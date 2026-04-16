INI・TXT・&TEAM・LE SSERAFIMなど“超豪華”な顔ぶれ！日本でも生配信の「人気歌謡 ON THE GO」出演者公開

スペシャル公演プロジェクト「人気歌謡 ON THE GO」の最終ラインナップが確定したなか、“超”豪華な顔ぶれに期待が高まっている。

4月16日、SBSは来る4月26日に仁川（インチョン）パラダイスシティで開催される「人気歌謡 ON THE GO」に参加する全アーティストのラインナップを公開した。

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先に公開された1次ラインナップには、ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER、&TEAM、NCT WISH、KickFlip、CORTIS、MODYSSEY、バンドXdinary Heroesが名を連ねた。

そこに追加ラインナップとして、ガールズグループ宇宙少女のダヨン、LE SSERAFIM、KISS OF LIFE、RESCENE、UNCHILD、ボーイズグループWanna One出身のキム・ジェファン、INI、EVNNE、AMPERS&ONE、CLOSE YOUR EYES、SANTOS BRAVOS、歌手イ・ジフンが合流し、全19組が参加する。

（写真＝SBS）

「人気歌謡 ON THE GO」は、SBSを代表する音楽番組『人気歌謡』のスペシャル公演プロジェクトで、従来のスタジオ中心の形式を越え、ファンのもとを訪ねるコンセプトで企画された。

生放送のエネルギーはそのままに、没入感を高める形で企画された今回の公演が、アーティストと観客にどのような効果をもたらすか、期待が高まっている。

「人気歌謡 ON THE GO」は、グローバルなファン層を持つアーティストからジャンルを超えた多彩な構成を通じ、ファンにさらに一味違うステージを届ける予定だ。

なお、「人気歌謡 ON THE GO」は、日本では4月26日にU-NEXTで独占生配信される予定だ。