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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【なぜ王者は負けた…？】年間売り上げが3倍だった街が逆転された理由【ゆっくり解説】」を公開した。本厚木駅周辺の衰退と、隣町である海老名市の急激な発展を比較し、かつて「県央の王者」と呼ばれた神奈川県厚木市が逆転された理由と、今後の再開発による逆襲のシナリオについて解説した。



かつての厚木市は、住みたい街ランキング1位に輝いた実績を持ち、年間商品販売額が隣の海老名市の3倍以上となる約1.3兆円を誇る「圧倒的王者」であった。本厚木駅は乗降客数が1日約12.7万人を数え、ロマンスカーも停車するエリート駅として賑わいを見せていた。しかし、現在は駅前の丸井やパルコといった大型店が相次いで撤退し、残るは駅ビルの「ミロード」のみとなっている。動画内では、この状況について「全部撤退しちまった」と語られている。



衰退の決定打となったのは、駅前一等地のパルコ跡地の再開発が、地権者の対立やリーマンショックの影響で20年以上も放置されたことである。さらに、2003年に青山学院大学のキャンパスが相模原へ移転したことで若者が街から離れ、かつては肩がぶつかるほど人がいた一番街の商店街も冷え込んでしまった。



一方で、地元住民が「買い物はみんな海老名に行く」とこぼすように、隣町の海老名市は劇的な変化を遂げていた。「ここ実は全部田んぼだったんだ」と明かされる海老名駅周辺は、現在3路線が乗り入れる巨大ターミナルへと変貌し、ビナウォークやららぽーと、タワーマンションが立ち並ぶ近代的な街並みを形成している。この20年間で急成長した海老名駅は、乗降客数が13.6万人に達して本厚木駅を抜き、商品販売額でも完全に立場を逆転させた。



動画の終盤では、厚木市が反撃の狼煙を上げていることが紹介された。20年放置されたパルコ跡地に213億円を投入し、地上22階建ての複合施設の建設を進めている。「2027年度の完成を目指してるんだ」と説明され、海老名の完成と厚木の再生が交差する2027年度を「運命の年」と定義した。かつての王者がどん底から這い上がる姿は、都市開発における街同士の切磋琢磨の重要性を改めて示している。歴史と文化を持つ厚木市と、利便性を極めた海老名市が競い合い、県央地域を熱くする構図が提示されて締めくくられた。