様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー作品のデザインがかわいいキッズ用「レインポンチョ」が登場！

雨具を嫌がるお子さんのお悩みを解決してくれる、着脱簡単＆安全性にも配慮したレインポンチョです☆

スケーター ディズニー「レインポンチョ」

価格：各3,520円（税込）

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80〜100cm

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、および全国の量販店や雑貨店等にて順次発売

スケーターから、雨の日の憂鬱なお出かけを楽しい時間に変える、ディズニーキャラクターなどをデザインしたキッズ用「RAPO2N レインポンチョ」が登場。

小さなお子さんを連れての雨の日の外出は、傘をうまくさせなかったり、レインコートを着るのを嫌がったりと、保護者の皆様にとって悩みが尽きないもの。

キッズ用「RAPO2N レインポンチョ」は、大好きなキャラクターになりきれる遊び心あふれるデザインを採用し、お子さんが自ら進んで着たくなるような工夫を凝らしたグッズです。

さらに、視界を遮らない透明フードや暗い道でも目立つ反射テープなど、安全性と実用性も徹底的に追求しています。

雨の日のお散歩や通園を、親子の笑顔あふれる特別なひとときへと変える、スケーターこだわりの新作です☆

RAPO2N レインポンチョ ウッディ

品番：RAPO2N

POS：4973307725395

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」のトレードマークである保安官の衣装をモチーフにしたデザイン。

雨の日も頼れるヒーロー気分で元気にお出かけを楽しむことができます。

「ウッディ」の後姿もしっかり再現した、こだわりのデザインです☆

RAPO2N レインポンチョ バズ

サイズ：着丈約50cm

適応身長：80〜100cm

「バズ・ライトイヤー」のスタイリッシュなスペースレンジャーのスーツを表現したデザイン。

胸のボタンやマークまで描かれており、宇宙を冒険するようなワクワク感が提供されます。

ウィングが収納されている背中のジェットパックも描かれ、後ろ姿もかっこいい！

RAPO2N レインポンチョ アナ

品番：RAPO2N

POS：4973307726323

『アナと雪の女王』に登場する「アナ」が着用している美しいケープとドレスをイメージした華やかなデザイン。

深いブルーとマゼンタのコントラストが、雨の日の景色を鮮やかに彩ります。

RAPO2N レインポンチョ エルサ

品番：RAPO2N

POS：4973307726330

「エルサ」の氷のドレスを彷彿とさせる、雪の結晶が舞う涼やかなデザイン。

美しい水色が特徴で、魔法が使えるようなエレガントな気分を味わえます。

RAPO2N レインポンチョ オラフ

品番：RAPO2N

POS：4973307726347

「オラフ」の愛らしい顔がフードに描き、体には木の枝の腕と石のボタンをデザイン。

ユーモアたっぷりの姿で、周りの人たちも思わず笑顔になるような魅力があります。

後姿からも、頭の小枝が見えてキュートです☆

RAPO2N レインポンチョ ラプンツェル

品番：RAPO2N

POS：4973307726354

ディズニープリンセス「ラプンツェル」の象徴的なパープルのドレスと、太陽のマークやランタンの模様があしらわれたデザイン。

プリンセスに憧れるお子さんの夢を叶え、雨の日の外出をロマンチックに演出します。

RAPO2N レインポンチョ くまのプーさん

品番：RAPO2N

POS：4973307726361

「くまのプーさん」の赤いシャツと黄色い体を表現し、フードにはかわいらしい丸い耳が付いたデザイン。

鮮やかなカラーリングは視認性も高く、雨の日の安全確保と愛らしさを両立しています。

裾には“ほつれ”もあり、遊び心もいっぱいです！

スケーターの思い

小さなお子さんを持つ保護者の方から、雨の日に子供がレインコートを着てくれない、薄暗い雨の日は車や自転車から子供が見えにくく不安、といった声が多く届いていたスケーター。

雨の日の外出は、ただでさえ荷物が多く足元も悪いため、少しでもスムーズに出発したいという切実な願いがあります。

そこで、着せやすさと安全性という機能面での課題解決に加え、お子様自身が着ることを楽しめるという情緒面での価値を両立させる商品の開発に着手。

数多くのキャラクター商品を手掛けるスケーターの強みを活かし、まるで憧れのキャラクターの衣装を身にまとっているかのような、細部までこだわったデザインを採用したレインポンチョができました。

お子様が早くこれを着てお出かけしたいと雨の日を心待ちにするような未来を想像し、心を込めて作り上げたキッズ用「RAPO2N レインポンチョ」

このポンチョがあれば、水たまりを歩く何気ない時間も、キャラクターになりきった素敵な大冒険へと変わります。

特徴1. キャラクターになりきれる！心が躍る衣装風デザイン

『トイ・ストーリー』の「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、『アナと雪の女王』の「アナ」、「エルサ」、「オラフ」、そして『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『くまのプーさん』の「プーさん」といった大人気キャラクターの衣装を忠実に再現したデザインを採用。

雨具というよりも、お気に入りのお洋服を着るような感覚で身に付けることができるため、レイングッズに苦手意識を持つお子さんのお悩みを解決します。

特徴2. 着せやすく動きやすい！ゆったりとしたポンチョ形状

袖を通す必要がなく、頭からサッとかぶせるだけで着用できるポンチョ型を採用しているため、じっとしているのが苦手なお子様にも素早く着せることが可能。

ゆったりとしたシルエットは、厚手のお洋服の上からでも羽織りやすく、お子様の活発な動きを妨げないというメリットがあります。

また、前面には着脱をスムーズにする大きめのスナップボタンを備えています。

特徴3. 視界を広く保ち安全を確保！顔周りが透明なフード

フードの顔周りは首元まで透明なクリア素材を使用。

深くかぶっても左右の視界を邪魔しにくいため、周囲の状況を確認しやすく、歩行時の安全性を高めることができます。

特徴4. 暗い道でも安心！裾周りの全周反射テープ

ポンチョの袖口から裾にかけての全周に、車のライトなどを反射するテープを取り付けています。

360度どこからでも光を反射するため、雨で薄暗い道や夕暮れ時でもドライバーからの視認性が向上し、大切なお子様を危険から守ってくれます。

特徴5. 持ち運びに便利！お揃いデザインの専用収納袋付き

ポンチョ本体と同じデザインテーマの、ロゴやモチーフがプリントされた専用の収納袋が付属。

使用後の濡れたポンチョをコンパクトにまとめて持ち運ぶことができるため、バッグの中を濡らさず、外出先での保管にも便利です。

特徴6. お名前を書けるネームタグ付きで通園にも最適

ポンチョの裏側には、直接お名前を書き込めるネームタグを備えています。

お友達のものと間違えにくくなるため、保育園や幼稚園での使用時にも安心です。

親子で雨の日が楽しみになる、かわいいレインポンチョ。

スケーターのディズニー作品デザイン「レインポンチョ」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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