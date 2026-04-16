アニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズが35周年を迎えたことを記念し、シリーズ正統続編となる新作ショートアニメの公開が決定。公式サイトおよび公式Xにて発表されました。

同シリーズの新作アニメは、OVA「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」の最終巻発売から実に26年ぶり。長年作品を愛し続けてきたファンの間で大きな反響を呼んでいます。

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■ 長きにわたり愛され続ける伝説のレースアニメ「サイバーフォーミュラ」

「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」は、ナビゲーション用人工知能や無公害エンジンを搭載したマシンによる近未来の自動車レースを描いた作品。

1991年に放送されたTVシリーズでは、父が開発したサイバーフォーミュラマシン「アスラーダ」の操縦者に偶発的に登録されてしまった主人公・風見ハヤトが、挫折と勝利を繰り返しながら成長していく姿が描かれました。

その後も「11（ダブルワン）」「ZERO」「SAGA」とOVAで続編が制作され、1998年から2000年にかけて展開された最終作「SIN」では、ブリード加賀を主人公に据え、サーキットの若き帝王となったハヤトとの壮絶な死闘が描かれています。

監督を福田己津央氏、メカニックデザインを河森正治氏らが務めた本シリーズは、最終作の発売から20年以上が経過した現在でも新作ゲームや玩具が継続的に発売されるなど、長年にわたり根強い人気を誇る作品として知られています。

■ CG不使用のフル作画で描かれる「新たな1年」

本企画の発表の中では、シリーズ総監督を務める福田己津央氏の熱いコメントも公式サイトにて公開されています。新作アニメは約6分という短い尺のショートアニメーションでありながら、その中に「サイバーフォーミュラの新たな1年」が限界まで凝縮されているとのこと。

物語は、2000年に完結したOVA第4作「SIN」の正統な続編にあたり、あの激闘の先にあるキャラクターたちの新たなシーズンの始まりと変化が描かれるそうです。

現代の表現として各種設定やレースのレギュレーションなどを新規に再構築しつつも、映像面ではキャラクターからサイバーマシンに至るまで「CGを一切使用しない完全フル作画」で制作されているのが最大の特徴です。手描きだからこそ生まれるスピード感や重量感といった、一切妥協のない“走り”の手応えが詰め込まれているとしています。

■ 河森正治による新型マシンや完全新作ゲームも発表

ショートアニメの制作決定とともに、本シリーズでマシンデザインを担当する河森正治氏による完全新規サイバーマシン「ゼニスアスラーダAKF-S0/G」のデザインも初公開されました。アスラーダシリーズの意匠を受け継ぐ先鋭的なスタイリングとなっており、株式会社メガハウスの人気完成品モデルシリーズでの商品化もすでに進行中です。

さらに、有限会社PROJECT YNPからはシリーズ最新作となるゲームソフト「新世紀GPXサイバーフォーミュラSpiral」の発売も発表されました。こちらも福田総監督が完全監修を務めており、激闘を経たその先を描く新たなシナリオと、進化したシステムによって白熱のレースバトルを高い没入感で体感できるタイトルとなっています。

このほか、吉松孝博氏によるTVシリーズのキャラクターたちが集結した描き下ろしの35周年アニバーサリービジュアルも公開されるなど、記念イヤーを祝う怒涛の情報解禁となりました。

ショートアニメの公開時期などの詳細は追って発表される予定です。かつてシリーズを手がけたスタッフと新世代のクリエイターたちの感性が交差して生まれる、次世代のサイバーフォーミュラの幕開けに熱い視線が注がれています。

＜参考・引用＞

新世紀GPXサイバーフォーミュラ【公式】（@Cyberformula_GP）

新世紀GPXサイバーフォーミュラシリーズ公式サイト「新着情報」

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041601.html