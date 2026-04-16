親が生活保護の受給を検討しています。申請したら私に扶養可否について連絡が来ることはあるでしょうか？年収などの情報を調べられることはありますか？

生活保護の申請で家族に連絡がいく仕組み

生活保護は「まずは親族で支え合う」という考え方を前提にしています。そのため、申請が行われると自治体は親族に対して「扶養できるかどうか」を確認することがあります。これを「扶養照会」と呼びます。

扶養照会は必ず行われるわけではなく、関係性が疎遠である場合や、連絡が不適切と判断されるケースでは省略されることもあります。ただし、親子関係が明確で連絡先が分かる場合は、書面や電話で問い合わせが来る可能性は高いと考えておくとよいでしょう。

この連絡はあくまで「援助できますか」という確認であり、法的に強制されるものではありません。仮に断ったとしても、それだけで不利益を受けることはありません。



扶養照会ではどこまで回答する必要があるのか

扶養照会の内容は比較的シンプルで、「経済的な援助ができるか」「どの程度なら可能か」といった点が中心です。回答は任意であり、必ずしも詳細に書く必要はありません。

たとえば、「自分の生活で精一杯なので援助は難しい」といった回答も認められます。無理に仕送りをする必要はなく、現実的な状況をそのまま伝えることが大切です。

なお、回答しなかった場合でも、それだけで生活保護の申請が却下されることはありません。自治体はあくまで総合的に判断するため、親族の対応だけで結果が決まるわけではないのです。



年収や資産はどこまで調べられるのか

気になるのが「自分の収入がどこまで把握されるのか」という点でしょう。結論として、扶養照会は本人の申告をもとに判断されるのが原則です。

ただし、必要に応じて追加の確認が行われることもあり、あまりにも不自然な回答や、明らかに虚偽と疑われる場合には、詳しい調査が行われる可能性があります。無用なトラブルを避けるためにも、正直に答えることが安心です。



不安を感じたときの対処法と考え方

親の生活保護に関する連絡は、精神的な負担になることもあります。しかし、扶養をすることで自分の生活が立ちいかなくなってしまっては本末転倒です。まずは自分の生活を守ることを前提に考えましょう。

もし対応に迷った場合は、自治体の担当者に直接相談するのも一つの方法です。事情を説明すれば、事情に応じて柔軟に対応してもらえるのが一般的です。また、専門家に相談することで、自分の立場を整理することもできます。

生活保護はあくまで困っている人を支える制度です。親のためにも、自分のためにも、制度の仕組みを正しく理解し、無理のない対応を選ぶことが大切です。冷静に状況を見極めることで、必要以上に不安を抱えずに済むでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー