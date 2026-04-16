”見る美容液”山田涼介の新連載「BEAUTY DIARIES」スタート 思い切りのいい食べっぷり披露
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号に登場。リニューアルした連載「BEAUTY DIARIES」をスタートさせる。新連載では、ぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、“見る美容液”としての麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を追いかける。
【別カット】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット
記念すべき初回は、山田の希望で「居酒屋トーク」からスタート。「お腹すいた！」と話しながらお店に現れた山田。名物だという牛煮込を前に、思わず白ごはんを注文。思い切りのいい食べっぷりとともに、居酒屋メニューを堪能した。
インタビューは「旅先で欠かせない美容アイテム」について。美容家電から愛用スキンケア、旅行先で気をつけているケアなど、「旅ビューティ」を深堀り。さらに読者からの質問に答えるコーナーも新登場。随時募集していく。
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記念すべき初回は、山田の希望で「居酒屋トーク」からスタート。「お腹すいた！」と話しながらお店に現れた山田。名物だという牛煮込を前に、思わず白ごはんを注文。思い切りのいい食べっぷりとともに、居酒屋メニューを堪能した。
インタビューは「旅先で欠かせない美容アイテム」について。美容家電から愛用スキンケア、旅行先で気をつけているケアなど、「旅ビューティ」を深堀り。さらに読者からの質問に答えるコーナーも新登場。随時募集していく。