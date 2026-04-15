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YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」が、「ライブハウス店長の言うことは聞くな。音楽で人生を台無しにする人の共通点と「間違った生存戦略」」と題した動画を公開した。動画では、平井拓郎が神戸の名門ライブハウス「太陽と虎」の店長である風次と対談し、「じゃあバンドすんなよ」と若手へ向けたシビアでリアルな本音を語っている。



対談は、平井が神戸のライブハウス「太陽と虎」を訪れ、店長の風次にインタビューする形でスタート。アルカラやフレデリック、キュウソネコカミなど、神戸出身のバンドが個性的である理由について話題が及ぶと、風次は「ええかっこしいな人が多い」「よそとちゃいまっせ、オリジナルでっせ」という神戸独自の気質を分析した。わかりやすいお約束を好む大阪のバンドとは対照的だという。



中盤では、動画やSNSを駆使して「ライブハウスに来ない人」へ向けたアプローチを行う若手バンド・超能力戦士ドリアンの戦略に言及。風次はそのアプローチを評価しつつ、昔のような入りにくさが薄れ、ポップでキャッチーになりつつある現代のライブハウス事情を明かした。さらに、自身が2代目実行委員長を務めるフェス「COMIN'KOBE」の裏話や、有名バンドたちが小さなステージから這い上がっていった下積み時代のエピソードも披露された。



そして話題は、第一線で活躍するバンドになりたい若手へのアドバイスへ。平井が「手っ取り早くキュウソになれるコツはないですか」と尋ねると、風次は「じゃあバンドすんなよ」と即答。わざわざ生演奏で機材を持ち寄り、ミスのリスクを抱えながらやるバンド活動は「一番効率悪い」と笑い飛ばした。



さらに、売れていったバンドの共通項について問われると、風次は「おもろい」「最初からカッコイイ」と断言。才能の世界であることをシビアに突きつけつつも、「俺だって別に売れんかったバンドマン崩れの人間やから、俺がアドバイスすることが無い」と謙遜を交えて語る様子が収められている。



「売れんかった奴の言うことは聞くな」と自嘲気味に語りながらも、現場で数多くのバンドを見守り続けてきた風次ならではの説得力が光る本動画。バンドマンのみならず、独自の道で奮闘するすべての人に刺さるリアルな視点が詰まった充実の対談となっている。