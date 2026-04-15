「今日好き」木村斗一（とうい）、金髪イメチェンで印象ガラリ「新鮮」「ビジュ爆発」
【モデルプレス＝2026/04/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた木村斗一（きむら・とうい）が4月14日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルに反響が集まっている。
【写真】「今日好き」イケメンDK「新鮮」衝撃の金髪イメチェン
木村は「髪色変わってもちゃらくないよ！！」とコメントし、自撮り写真を投稿。従来の黒髪から金髪へと大胆にイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿にファンからは「かっこいい」「印象変わる」「ビジュ爆発」「新鮮」「かっこよすぎ」「顔面国宝」などの声が届いている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。木村は「ニュージーランド編」と「チェンマイ編」に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」イケメンDK「新鮮」衝撃の金髪イメチェン
◆木村斗一、金髪で新たな魅力披露
木村は「髪色変わってもちゃらくないよ！！」とコメントし、自撮り写真を投稿。従来の黒髪から金髪へと大胆にイメージチェンジした姿を披露した。
◆木村斗一の投稿に反響
この投稿にファンからは「かっこいい」「印象変わる」「ビジュ爆発」「新鮮」「かっこよすぎ」「顔面国宝」などの声が届いている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。木村は「ニュージーランド編」と「チェンマイ編」に参加していた。（modelpress編集部）
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