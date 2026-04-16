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前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【業界のタブー】インプラントVSブリッジ論争の真実。世界のエビデンスが示す意外な結論とは？」を公開した。動画では、「インプラントは一生モノ、ブリッジは寿命が短い」という日本の常識に対し、世界的なエビデンスを交えて異議を唱え、日本の歯科治療が抱える構造的な問題を指摘している。



前岡先生はまず、世界的にも信頼性が高いとされる「システマティックレビュー」に言及。治療から10年後に問題なく使えていた割合が、ブリッジで89.2%、インプラントで89.4%というデータを示しつつ、両者の治療成績は「ほぼ互角」であると解説した。インプラントの方が圧倒的に長持ちするという巷の意見は「科学的根拠に基づいていない」と語る。



では、なぜ日本ではブリッジの評価が極端に低いのか。その背景にあるのは「日本の保険治療制度の構造的な欠陥」だと指摘する。保険診療の報酬内で質の高いブリッジを作ろうとすると「確実に赤字になる」ため、利益を出すために時間と手間の削減が行われている現実を明かした。ブリッジという治療法そのものが悪いのではなく、保険制度の中で質の高い治療を提供することが物理的に困難であると説明している。



さらに、治療法の選び方について、両隣の歯が健康な場合はインプラント、すでに削られている場合はブリッジなど、具体的な7つの判断基準を提示した。加えて、長期間の使用でインプラント本体にパーツが沈み込む「シンクダウン」という現象にも触れ、向かいの歯の状態を考慮することの重要性を説いた。



最後に前岡先生は、治療法の選択以上に「誰にやってもらうか」が重要であると強調。「『インプラントの方が絶対良いに決まっている』という発言や雰囲気を出す歯医者は、臨機応変さを欠いている」と注意を喚起した。医療に絶対はなく、患者個別の状態に合わせて総合的に判断することが重要視されるとし、信頼できる担当医と相談して決断するよう視聴者へメッセージを送っている。