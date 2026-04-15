ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ペア（りくりゅう）を起用したテレビCMが17日から放映される。2人が登場するのは、Googleによる「ブラウザなら、Google Chrome りくりゅう『No.1を支える』篇」と「検索なら、Google りくりゅう『涙もろいパートナー』篇」の2種類。Google Japanの公式You TubeではCM撮影の舞台裏やインタビューも見られる。

■「やだ」と拒否する木原龍一

競技同様、CMでも息の合った演技を披露した「りくりゅう」。『涙もろいパートナー』篇では、リンクサイドに座った2人が軽妙なやり取りを披露している。

スマートフォンを手にした三浦が、Google検索のAIモードを利用。「私のパートナーが、とっても涙もろいんだけどどうしたらいい？」と質問。木原はすかさず「検索で出ないでしょ」とつっこむが、Google検索のAIモードは意外？な解決策を提示。それを「やってみて」と三浦が求めるが、木原は「やだ」と拒否する内容になっている。

一方、『No.1を支える』篇では、スピンやツイストリフトを披露。Google Chromeが持つスピードと安心感というコンセプトを、「りくりゅう」の演技で表す構成となっている。

■お互いの「No.1」を語る

また、撮影後のインタビューでは、「Google Chromeはユーザー数No.1のブラウザなのですが、おふたりが『実はNo.1』だと思っていることはありますか」という質問に対し、三浦が「スピード感のあるスケートが一番かなと思っています」と答えると、木原も「自分たちのスピードに本当に自信を持っていて、自分たちのスピードはNo.1かなと思います」と同調した。

そのほか、「お互いにNo.1だと思うことはありますか」と問われると、三浦は「りゅういちくんは『優しいところ』と『真面目なところ』がNo.1かなって思っています」とし、木原は「りくちゃんは、本当に追い込まれた時の気持ちの強さが世界一かなって思います」と答えていた。

「りくりゅう」にとって、初となるCM出演。大きな注目を集めそうだ。