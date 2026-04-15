ここ最近、どうも荒っぽい強盗事件が増えています。ドアや窓をハンマーで破壊して押し込み、家に人がいる状態で被害に遭うケースも。こうした強盗被害に遭わないためにも、自宅への防犯対策は欠かせません。ですが、具体的にどうしたらいいの？

85dBの爆音で侵入を知らせる

Image: IRIS OHYAMA

まず手軽に始められる第一歩として、防犯アラームを導入してみてはいかがでしょうか？ アイリスオーヤマのリモコン付き窓用防犯アラーム新製品「SWA-W」なら、誰でもお手軽に導入できそうです。

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本体は窓の開閉時にも邪魔にならない厚さ8mmの薄型で、取り付けは両面テープでOK。防犯モードにしておくと、窓が開いたときやガラスを割ろうとする衝撃を検知した際にアラームが鳴ります。その音量は約85dB。救急車のサイレンを間近で聴いたときと同レベルですから、強盗犯も間違いなくビビります。

リモコンでの遠隔操作も可能。しかもリモコンのSOSボタンを押すと、緊急時に離れた場所からアラームを鳴らすことができます。老人だけの家などには便利な機能です。

窓ガラスの防犯対策は基本中の基本。簡単な機器ですが、あるとないとでは被害に遭う確率も大きく違ってくるはずです。価格も2,980円とリーズナブルですから、複数箇所に備えておくといいでしょう。

Source: IRIS OHYAMA