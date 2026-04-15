「日に日に減るメールと会議参加」50代で転職した男性が直面した露骨な“干され”　給料は遅配、労基無視のシフトに「辞めろと言われている気がする」

せっかく転職したのに、早々に「この会社はダメだ」と悟ってしまう瞬間がある。投稿を寄せた50代男性（サービス・販売・外食／年収450万円）は、ホテルのフロントマネージャーとして転職したものの、すっかりモチベーションを失っているようだ。

その理由は、まず給料の支払いが指定日より遅れる事だという。そのほかにも次々と酷い実態が明らかになった。（文：篠原みつき）

「給料はそこそこだが、やる気もクソも出ない」

男性によると、直属の上司2人が中途採用の男性を冷遇している様子だ。

「上司上2人が出来ていて、転職したのに役職を何だかんだ言われ、お試し期間で何も教育もしないで下げられて、新プロジェクトの参加はさせて貰えず用無し扱いされる」

給料の遅配に加え、上層部が結託して職場を私物化している様子が窺える。

「給料はそこそこだが、やる気もクソも出ない。日に日に減るメールと会議参加。辞めろと言われている様な感じがする」

入社早々、露骨な嫌がらせで干されてしまったようだ。さらに問題はこれだけではない。

「労働基準法は完全に無視されたロングシフト」

職場は「勝手に上の上司2人で何でも仕切ってやる」という状況で、

「シフトいい加減。労働基準法は完全に無視されたロングシフト。公休も上2人がちゃんと取らないし残業つけてやり放題。本当に失礼キマワリない」

と怒り心頭の男性。「勝手にやればいいと思う」という言葉も飛び出し、無法地帯と化した職場への憤りをにじませた。しかし、男性にとって一番の悩みは今後のキャリアだ。

「このまま4年間しか定年まで無いのに学ぶことがない。再度転職をするか自分で事業を始めるにはタイミングが合わない。何だか毎日会社に行く気がしない」

定年までの残り時間をどうやり過ごすか、男性にとっては悩ましい4年間になりそうだ。

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