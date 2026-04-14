中国メディアの21世紀経済報道は11日、レアアース（希土類）大手2社が精鉱取引価格を7四半期連続で引き上げたとする記事を掲載した。

記事によると、包鋼股份は10日、2026年第2四半期のレアアアース精鉱関連取引価格を税抜き3万8804元/トン（乾量、REO＝50％）に調整すると発表した。

北方稀土も同日、26年第2四半期のレアアース精鉱関連取引価格を税抜き3万8804元/トン（乾量、REO＝50％）に調整し、REO含有量が1％増減するごとに税抜き価格は776．08元/トン増減すると発表した。

両社が精鉱取引価格を引き上げるのは、24年第4四半期以来、7四半期連続。

両社は1月10日、26年第1四半期のレアアアース精鉱関連取引価格を税抜き2万6834元/トン（乾量、REO＝50％）に調整すると発表していた。REO含有量が1％増減するごとに税抜き価格は536．68元/トン増減する。

価格引き上げの効果は業績にも現れている。北方稀土は25年の親会社所有者に帰属する純利益が21億7600万〜23億5600万元（前年比116．67％〜134．60％増）となり、経常外損益控除後の純利益が19億6000万〜21億4000万元（同117．46％〜137．43％増）となる見通しを発表していた。（翻訳・編集/柳川）