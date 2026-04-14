米ニューヨーク在住のタレントで実業家の松居一代（68）が14日、ブログを更新。東京の不動産価格の歴史的な高騰が続いている状況を受け、自身が25年前に建てた自宅についても「爆上がり」していることを明かした。

松居は11日から12日にかけてABEMAで放送された特別番組「30時間限界突破フェス」の「ダマってられない女たち激動人生を生告白SP」に生出演し、25年前にキャッシュで購入したという4億5000万円の豪邸を披露していた。

今回の投稿では「東京の土地の値段は…まさに、バブル経済の再来」と言及。番組で披露していた自宅についても「な、な、なんと爆上がりしています 25年前は…1坪、320万円〜350万円でしたが いまや、ビックリ…1坪、600万円〜650万円で取引されています」とし、「先日、不動産さんにお越しいただきましたところ 我が家の価値は6億5000万円はくだらないそうです…」と明かした。

「そんなわけで 日本でも、松居の財産は大きく…膨れ上がっております 『財を成す』のみにフォーカスをして建てた我家 松居にさらなる財を与えてくれております」と松居。「ありがたいことですね 精進をして…歩んで参ります」とつづった。