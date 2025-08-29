27日、再婚と第1子誕生が明らかになったのが、俳優の船越英一郎（65）。「女性セブンプラス」によると、お相手はかねて交際が伝えられていた女優でチョークアーティストの松下萌子（42）。一昨年の秋ごろに妊娠がわかり、それから入籍し昨年の夏に出産していたという。ベビーカーを押す松下と愛犬のコードを持つ船越のツーショット写真からは幸せな様子が伝わってくる。【秘蔵記事】松居一代と英一郎の結婚に猛反対 船越パパは