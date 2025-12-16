今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。12月12日（金）放送の同番組では、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに暮らす松居一代の今に密着した。©AbemaTV,Inc.まず松居が「家のウリ」として紹介したのは、マンハッタンを一望できる総大理石のバスルーム。「これがここを買うひとつの決め手でした。いつもお風呂に入って