開催：2026.4.14

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 4 - 10 [マーリンズ]

MLBの試合が14日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとマーリンズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。

4回表、4番 リアム・ヒックス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 ATL 0-1 MIA、5番 オット・ロペス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 0-2 MIA、7番 コナー・ナービ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 0-3 MIA

4回裏、4番 オースティン・ライリー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-3 MIA、5番 マイク・ヤストレムスキー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-3 MIA、7番 ドミニク・スミス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 3-3 MIA

5回表、3番 アグスティン・ラミレス 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 ATL 3-6 MIA

5回裏、4番 オースティン・ライリー 6球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 4-6 MIA

6回表、7番 コナー・ナービ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 ATL 4-7 MIA、3番 アグスティン・ラミレス 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 4-8 MIA、4番 リアム・ヒックス 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 4-9 MIA

8回表、4番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 4-10 MIA

試合は4対10でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのアーロン・バマーで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでブレーブスは10勝7敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方マーリンズは9勝8敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 13:28:29 更新