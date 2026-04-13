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元刑事が解説する池袋ポケモンセンター事件の裏側「GPSは万能ではない」ストーカー規制の限界

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元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「【ポケモンセンター事件】警察にストーカー相談すると逆上される？【刑事視点で解説】」と題した動画を公開した。池袋のポケモンセンターで起きた女性店員殺害事件を題材に、ストーカー規制の限界や、警察への相談を躊躇する世間の誤解について解説した。



事件は、21歳の女性が元交際相手の男に刃物で殺害され、男も自らを刺して死亡したというもの。佐々木氏は、警察が男に対し接近禁止命令を出し、女性の自宅への防犯カメラ設置や「110番緊急通報登録システム」の導入など、「最善の策はやっていたのではないか」と実務面を評価。しかし、強い執着と拡大自殺を図るような犯行は「法で止められる領域はもう超えていた」と警察対応の限界を指摘した。



また、再発防止策として議論される加害者へのGPS装着についても「万能ではない」と言及。強い決意を持つ者はGPSを外して犯行に及ぶため、抑止効果は薄いと語った。



一方で、「警察にストーカーの相談をすると逆上されて被害が大きくなるのでは」という世間の懸念に対し、佐々木氏は「すごい誤解」と一蹴する。令和7年のストーカー相談件数約2万2800件のうち、殺人既遂は2件にとどまっており、警察の介入でほとんどが解決している実績を強調した。根本的な解決策としては「カウンセリング」の重要性を提起したが、現状は任意かつ自己負担のため受診率が5.6%にとどまっている実態を明かした。



佐々木氏は、過去の取り調べ経験から、加害者には「自分がストーカーという認識がない」という激しい認知の歪みがあると回顧。全く面識のない女性に「彼女が助けてほしがっている」「彼女が友人に拉致られて暴力を受けた」と妄想を抱き、女性と接点がない自分の友人に暴行を加えるといった実例を挙げ、強制的なカウンセリングの必要性を示唆した。最後に「ストーカーで不安を感じた時は早期に相談してほしい。ひとりで抱え込まないでほしい」と訴え、知られざる実務の実態と自己防衛の重要性を提示した。