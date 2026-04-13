元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。あるグルメについて熱弁した。

登場前には、同番組の出演者で、経済学者・高橋洋一氏と雑談をしていたという木佐。高橋氏は番組冒頭、米ロサンゼルスに出演後すぐ渡航し、あすのドジャース対メッツ戦を観戦すると声を弾ませていた。木佐は高橋氏の様子を「浮かれポンチでしたよ」とイジった。

垣花正から「でも木佐さんすごいのは、ドジャースタジアムが旦那さんの仕事場だったわけよ」と言われ、「あ、そうです、そうです」とサラリ。2000年に結婚した石井一久氏（当時ヤクルトの投手）は、02年にドジャースに移籍し、木佐は英語力を生かし夫の米国生活をサポートしていた。

ただ、木佐は「私はそこまで野球を見ていなかったので…」と苦笑い。それでも「お客さんが来ると、アテンドで運転してドジャースタジアムに連れて行ってた」とスタジアムには詳しい様子。「有名なドジャードッグよりもおいしいものがあって。それをさっき教えてあげた」と高橋氏に伝授したという。

そのグルメが「Garlic Fries」（ガーリックフライ）。「フレンチフライの上にごっぞりみじん切りにしたニンニクとバターのソースがぶわ〜っと乗ったのがあるの。それがビールと最高なワケ！」と紹介した。

「みんな感動してた。これはどこにもないの！私は大体食べるのね。見に来た人にもお伝えして。そうすると、夜どうやらかなり臭いみたいで。夫に必ず“あや、今日食べたでしょ”って言われるぐらい」と告白。「ニンニクひとかたまりぐらいが、1オーダーのフレンチフライに乗ってる！ビールに合うのよ〜」と力説していた。