『鉄腕!DASH!!』が“重大発表” 新たな無人島の名前を視聴者から大募集 「島に城を建てる」夢のプロジェクトが始動
城島茂、SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）、森本慎太郎が、12日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演し、DASH島を拠点に残したまま、新たな島を開拓する夢の２拠点開拓計画を始動することが発表された。それに伴い、新たな無人島の名前を視聴者から募集する。
【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎
この企画は、「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という、城島の壮大な夢を背景にスタートしたビッグプロジェクト。番組の最後に“島の未来を決める”重大発表として、名前を視聴者から募集することが発表された。
新たな無人島の名前は、『#絶賛BOSH島』をキーワードに番組公式Ｘ及びホームページを通じて募られる。『BOSH』＝『募集』とかけた、城島リーダーならではのネーミングタグを起用した募集は19日午後7時まで。
【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎
この企画は、「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という、城島の壮大な夢を背景にスタートしたビッグプロジェクト。番組の最後に“島の未来を決める”重大発表として、名前を視聴者から募集することが発表された。
新たな無人島の名前は、『#絶賛BOSH島』をキーワードに番組公式Ｘ及びホームページを通じて募られる。『BOSH』＝『募集』とかけた、城島リーダーならではのネーミングタグを起用した募集は19日午後7時まで。