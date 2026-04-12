『リブート』子役の意外な事実に視聴者「びっくり!!」
子役の矢崎滉が12日までに、出演したTBS系・日曜劇場『リブート』（日曜 後9：00放送／※3月29日に最終回）の公式インスタグラムに登場。矢崎は主人公・早瀬陸の息子・早瀬拓海を演じたが、高校生になった“拓海”を演じた大西利空との2ショットが公開されるとともに、スタッフからのウラ話が明かされた（以下、ネタバレを含みます）。
【写真】初とは思えない演技を見せた矢崎滉
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。
その後も、嘘と真実が入り乱れる緊迫した物語がスピード感たっぷりに展開され、全10話の累計視聴人数は4256万人に達した（※リアルタイム視聴のみで録画や配信での視聴は含まれていない）。
公式SNSでは、3月29日の放送終了後も「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」とオフショットや特別映像を公開。この日の投稿では「矢崎滉さんのウラ話」と題し、「本格的なドラマは初挑戦の矢崎くん その自然体で屈託ない芝居で、撮影初日から松山さんと本当の親子のようになってました これは、高校生になった拓海との2s」と撮影エピソードを紹介した。
SNSでは「本格ドラマ初挑戦!!びっくり!!スゴく感動を頂く演技でした」「初とは思えないくらい素晴らしい演技でした！」「こう君の演技大好きでした」「自然体で屈託ない芝居で本当に泣かされました」など、本格ドラマ初挑戦だという矢崎の演技に驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】初とは思えない演技を見せた矢崎滉
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
その後も、嘘と真実が入り乱れる緊迫した物語がスピード感たっぷりに展開され、全10話の累計視聴人数は4256万人に達した（※リアルタイム視聴のみで録画や配信での視聴は含まれていない）。
公式SNSでは、3月29日の放送終了後も「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」とオフショットや特別映像を公開。この日の投稿では「矢崎滉さんのウラ話」と題し、「本格的なドラマは初挑戦の矢崎くん その自然体で屈託ない芝居で、撮影初日から松山さんと本当の親子のようになってました これは、高校生になった拓海との2s」と撮影エピソードを紹介した。
SNSでは「本格ドラマ初挑戦!!びっくり!!スゴく感動を頂く演技でした」「初とは思えないくらい素晴らしい演技でした！」「こう君の演技大好きでした」「自然体で屈託ない芝居で本当に泣かされました」など、本格ドラマ初挑戦だという矢崎の演技に驚きと称賛の声が寄せられている。