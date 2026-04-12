今季5度目のマルチ安打も記録

【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に4号先頭打者弾を放った。試合後、地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」の取材に対応。「本拠地で打ってなかったのでよかったです」と今季本拠地初アーチに喜んだ。

大谷は初回、右腕のライターから、カウント2-1の内角球を引っ張り、右翼席へ先制弾を放った。飛距離390フィート（約118.9メートル）、打球速度104.5マイル（約168.2キロ）の本拠地初アーチ。「なんとか1本打ったので、これからもっともっと波に乗りたいなと思います」と明日以降の一発に意欲を示した。

チームは2連勝で貯金8。勝率はメジャー30球団でトップとなった。大谷は「1人1人が本当にいいプレーしていると思いますし、投打ともに自分たちがやることをやっていると思うので、それが形になっていると思います」と言及。大谷自身もチームの状態の良さを感じている様子だった。

第2打席でも安打を放ち、今季5度目のマルチ安打も記録。4打数2安打1打点で打率.283、連続試合出塁も「45」に伸ばした。（Full-Count編集部）