これで「990円」ってマジか！【GU】大人にぴったり♡「きれい見えTシャツ」

無地のTシャツは何枚あっても困らない、春夏コーデの鉄板アイテム。定番だからこそ、形にこだわることで差がつき、ぐっとおしゃれ度が高まります。大人に似合う1枚を探す中で出会ったのが、【GU（ジーユー）】のボートネックT。上品見えを狙える形でありながら990円という価格も魅力です。

ジーンズ合わせも上品な印象に

【GU】「リブボートネックT」\990（税込）

首まわりが開いたデザインで、スッキリ見えを狙えるボートネックのTシャツ。袖丈が長めで安心感があり、気になる二の腕もさりげなくカバーしてくれます。「体型カバーしつつ華奢見えさせてくれる大人に嬉しいTシャツ」と、スタッフのNatsukiさんも高評価。ジーンズ合わせのワンツーコーデも、どこか大人な雰囲気に仕上がるのが魅力です。

チェックスカートに合わせる甘め大人コーデ

こちらのコーデでは、黒のボートネックTを着用。チェック柄のスカートと合わせて、大人可愛い雰囲気に仕上げています。程よくフィット感のあるリブ素材で、INの着こなしもバランスよく決まるというお手本。上からジャケットやカーディガンを合わせる清楚なスタイリングもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M