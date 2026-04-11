1.知り合いを通して譲ってもらう

運命の猫をお迎えしたいと思ったら、出会いのチャンスを作りましょう。猫を飼いたいということを胸に秘めておくのではなく、日頃から話しておくのです。友人・知人が猫の里親を探したいと思ったときに、思い出してもらえて声がかかりやすくなりますよ。

ただし、友人・知人からの紹介だからといって軽く考えずに、しっかりと猫をお迎えする準備を整え、生涯愛情を持って飼育するという覚悟を持って譲り受けましょう。譲渡までにかかった動物病院の費用の負担についてなども、しっかりと話し合っておくことが大切です。

2.保護猫カフェや譲渡会に参加

保護猫をお迎えしたい場合は、保護猫カフェへ行ってみたり、保護団体の譲渡会へ参加するという方法があります。保護猫カフェでは、部屋の中で自由にのびのびと過ごしていることが多いですが、譲渡会では、いつもと違う環境で知らない人がたくさん訪れるため、猫たちが緊張しているかも知れません。普段の様子も聞いてみるといいでしょう。

インターネットの里親募集サイトやSNSでも里親を募集していることがあります。情報をチェックし、気になる子がいれば連絡してみて下さいね。

3.ペットショップやブリーダーから購入

純血種の子猫をお迎えしたい場合は、ペットショップやブリーダーから購入するのが一般的です。ブリーダーからお迎えする場合は、猫舎を見学させてもらいましょう。普段過ごしている環境や、親きょうだいとの関わりも確認することができます。

ペットショップでは、購入から引き取りまでが比較的早くスムーズですが、衝動買いにならないよう気をつけてくださいね。

猫をお迎えする際の心得

運命の猫をお迎えしたいと思ったら、猫との相性が重要になります。お迎えする前に、猫の性格をよく知っておきましょう。猫にもそれぞれ個性があり、甘えん坊な子もいれば、活発で遊び好きな子、静かで穏やかな子など様々です。

飼い主さんのライフスタイルや、猫とどのように過ごしたいか、なども考える必要があります。見た目でピンと来ても、焦らずに性格を見極めましょう。

子猫は性格がわかりにくい面がありますが、成猫ならある程度性格が決まっているので見極めやすいかもしれません。

猫を飼うためには、費用も時間もかかります。毎日のごはん、トイレの砂などに加え、爪とぎなどの猫用品が必要です。それだけでなく、ケガや病気をすれば動物病院を受診するでしょう。健康であってもワクチン接種やノミ・ダニ対策などの費用がかかります。

また、薄暗く狭い場所に潜れるようにしたり、高い場所に登れるようにしたり、猫には猫の習性に合わせた環境を整えてあげることも大切です。安心して眠れる寝床も用意してあげましょう。

運動不足解消やストレス発散の意味も兼ねて、飼い主さんが遊んであげることも必要です。爪切りやブラッシングなどのケアも欠かせません。そのための時間が確保できるかどうかも猫をお迎えできるかのポイントになります。

まとめ

運命の猫をお迎えしたい…それにはいくつか方法があります。気になる子との出会いがあったら、相性を見極め、環境を整えてお迎えしてあげましょう。

お迎えするからには、猫の一生に責任を持って最後まで愛情を注いであげてほしいと思います。本当に運命の猫かどうかは、日々絆を深めていく中で決まるのかも知れません。