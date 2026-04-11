中国10歳以下の大会で両チームが意図的オウンゴール連発「青少年大会でこうした事案が発生したことは極めて深刻」

中国10歳以下の大会で両チームが意図的オウンゴール連発「青少年大会でこうした事案が発生したことは極めて深刻」