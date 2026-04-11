この記事は2023年10月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「鍵をポケットに入れていたら、ケータイにキズがついちゃった」「ズボンに穴があいちゃった」…そんな経験から生まれた「キーキーパー R」。

本体は柔らかなシリコン製。鍵がすっぽり入るので、とがった部分が出ることもなく安心して持ち歩けますよ。さらに、しまわれた状態の鍵をそのまま鍵穴に差し込めば、カバー部分がくにゅっと曲がって解錠 or 施錠。従来のキーケースのように鍵を取り出す必要はありません。

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周りの物を傷つけないシリコン製のカバー

カバー全体がシリコン素材なので、ポケットやバッグの中に入れていてもスマホやお財布を傷つけてしまう心配はありません。

キーリングやキーケースなどに複数の鍵がついている場合、ぶつかってガチャガチャと音を立てるのが気になる方も多いと思いますが、「キーキーパーR」があればそんな不安も解消されます。

使い心地が楽しいムニュっと感覚

キーカバーをつけたまま、鍵穴に差し込むとシリコン製のカバーが折りたたまれ、鍵が出てきて、ドアの開閉ができます。鍵を差し込むときにカバーがムニュっとなる感覚もクセになっちゃいそう。

表面にはエンボス加工が施されており、裏面は滑らかな手触りなので、鍵の裏表を簡単に識別できます。

また、差し込みやすいように鍵の先端が見える構造になっているので、差し込み時に戸惑うこともなし。急いでいるときや暗い場所でも手触りで挿す向きがわかるのは嬉しいですよね。

豊富なカラーバリエーションで複数の鍵の識別に最適

レッド、イエロー、グリーン、ブルー、ホワイト、ブラックの6色展開なので、家や車、仕事用などと色分けして使うことでパッと見で鍵の識別ができます。

本体にはリングを通せる穴が開いているので、普段使っているキーリングやキーケースを使用可能（リングは別売りです）。ちょっとしたプレゼントにもいいかも！

コスパ最強なので、ぜひチェックしてみてください。

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Source:Amazon.co.jp