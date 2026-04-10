大分の郷土料理について地元の子どもたちに知ってもらおうと、食育をテーマにした絵本が4月に出版されました。食育活動をライフワークとする元短大教授の思いに迫りました。

【写真を見る】絵本のテーマは「地獄蒸し」「やせうま」 大分の郷土料理広めたい元教授の思い

（大倉三奈記者）「こちらが今月発売された絵本です。温かみのあるイラストで地獄蒸しについてわかりやすく紹介されています」

絵本を出版したのは、別府大学短期大学部元教授で食育活動に取り組む立松洋子さんです。

4月、大分の郷土料理をテーマにした絵本4冊を出版しました。

（立松洋子研究所・立松洋子所長）「郷土料理も知られていない部分が多い。とくに若いお母さん、そして小さなお子さんはなかなか知りませんので、そういう方を対象にもっと郷土料理を知っていただきたいと思って作ることにしました」

絵本では地獄蒸しの仕組みのほか、小麦粉を使った郷土のおやつ「やせうま」の由来や作り方が紹介されています。

一緒に制作したのは、趣味で自主制作映画も手がける大分市の山元正夫さん。今回、構成や作画を担当しました。

（山元正夫さん）「立松さんは料理については厳しい。麺の細さが違うとか太くなってたらありえないとか言って、厳しかったというか仲良くやってました」

また絵本では、お団子ヘアがトレードマークの立松さんもキャラクターの一人として登場します。

（立松食育研究所・立松洋子所長）「知らない人はこのおばあちゃんなんだろうと思うかもしれませんが、郷土料理のマスコットになっていきたいと思っております。この本を読んで料理を作って、歴史や作り方、そういう郷土料理の理解を深めていただいたらと思っています」

今回出版された食育絵本はネット通販大手アマゾンで1冊1450円で販売されています。