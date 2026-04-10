富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、FMVアクセサリー製品の新ラインナップとして、磁気スイッチ方式を採用した高性能コンパクトキーボード「FMV Keyboard X」のクラウドファンディングを開始しました。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、2026年4月8日より受付を開始しています。

「FMV Keyboard X」

記事のポイント 打鍵感や静音性にこだわる人に最適なキーボードがクラウドファンディングに登場。キーボードを自分好みにカスタマイズできる支援者限定のグレーキャップのほか、台数限定の早期割引も見逃せません！

「FMV Keyboard X」は、FMVキーボードマイスター監修のもと開発された有線（USB-C）／無線（専用USBレシーバー）両対応のキーボード。今回のクラウドファンディングでは、オールブラックとオールホワイトの2色展開に加え、支援者限定特典としてグレーキャップとキーキャップ引き抜き工具がプレゼントされます。

「FMV Keyboard X」は“Lifetime Comfort” をコンセプトに、3つの価値を実現。使いやすさとデザイン性を両立し、作業効率を高めるとしています。

1.リニア特性による軽くスムーズな打鍵と、打鍵感を好みに合わせて変更できるプリセット機能を搭載

キースイッチには磁気スイッチ方式を採用し、繊細な打鍵感と静音性を両立。ラピッドトリガーにより、高速入力にも対応しています。

加えて、Nキーロールオーバー機能を搭載しており、すべてのキーの同時入力を正確に認識し、高速タイピング時の誤入力を防止します。

さらに、こだわりのカスタマイズ静音キースイッチとガスケットマウント構造により静音性を実現。心地よい打鍵音で、ビジネスの場やオフィス環境でも周囲を気にせず使用できます。

FMVキーボードマイスター監修の3種類のアクチュエーションプリセットを搭載しており、「ライト入力設定」では軽い力で素早く入力、「おすすめ入力設定」ではFMVノートパソコンと同様の押下圧、「ハード入力設定」では深く押し込んで確実に入力と、お好みの打鍵感選べます。

2.省スペースでも使いやすく、デスクをすっきり見せることができる無駄のない上質なミニマルデザイン

TOPカバーにはアルミ切削素材を用い、シンプルながらも上質さを感じる高い質感と堅牢性を両立しています。約299.0ｍｍ×約118.5ｍｍ×約27.6ｍｍ（チルトしていない状態）の省スペース設計で、デスク周りをすっきり見せることができます。

さらにロープロファイル設計により、長時間の使用でも疲労を感じにくい快適な操作性を実現しています。

3.日本語配列やFCCL独自のカーソルキー配置など、日本のノートパソコンユーザーの作業効率を高める設計を追求

FMVノートパソコンと同じ日本語配列を採用し、普段からノートパソコンで作業をしている人でも違和感なく使用できます。さらに、FCCL独自設計のカーソルキー配置により、文書編集やスプレッドシート操作など日常的な作業の効率を高めます。

ソフトフィール塗装のキーキャップは、微細なマット質感が指先の滑りを抑え、高速入力時のタイプミスを低減します。乾燥した季節はしっとりと、汗ばむ時期でもサラッとした触り心地が続くため、年間を通して快適に使用可能。また擦れや汚れに強く、長期間の使用でも質感が変わりにくい高耐久仕上げとなっています。

台数限定の早期割引も

クラウドファンディングの募集期間は2026年4月8日11時〜6月12日23時59分まで。支援者には早期割引特典が用意されます。

早期割引支援額：【先着100台限定・23%OFF】2万2870 円（税込）〜

富士通ショッピングサイトWEB MART販売予定価格：2万9700円（税込）

発送スケジュール：2026年9月中旬頃までに発送予定

また、クラウドファンディング実施期間中、下記にて「FMV Keyboard X」のタッチ&トライを予定しています。

・二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」： 2026年4月8日（水）より実施

・SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDING タッチ＆トライブース：2026年4月9日（木）より実施

・福岡天神 蔦屋書店：2026年4月23日（木）より実施

富士通クライアントコンピューティング 「FMV Keyboard X」 クラウドファンディング開始日：2026年4月8日

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