元AKB48で俳優の川栄李奈さん（31）と俳優の廣瀬智紀さん（39）が10日、それぞれSNSを更新し、離婚したことを発表しました。

【映像】川栄李奈が投稿した旅行中の家族写真

川栄さんは、「この度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました。今後も俳優として、母として更に精進してまいります」と離婚についてコメントし、廣瀬さんは、「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」と、川栄さんや子どもたちについてつづっています。

川栄さんと廣瀬さんは2019年5月に結婚を発表。同時に川栄さんの第1子妊娠も公表していました。その後、この年の11月に第1子、2023年6月に第2子出産を報告しています。

川栄さんは2026年4月5日に更新したInstagramで、姉や子どもたちと沖縄旅行に行った様子を投稿しており、「子どもたちにはたくさん旅をさせてあげたい。世界は広いということを教えたい」とメッセージをつづり、子どもたちの写真を投稿していました。

2人の離婚報告にネット上では、「子どもの心のケアは十分にして欲しい」「子ども第一で頑張ってください」「夫婦しか分からないことはある」などのコメントがあがっています。（『ABEMA NEWS』より）