廣瀬智紀
『廣瀬智紀』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月26日
2026年4月17日
2026年4月12日
2026年4月10日
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川栄李奈と離婚の廣瀬智紀 正月に報告していた実家への帰省と「特技」
週刊女性PRIME
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川栄李奈と廣瀬智紀が離婚「よく7年続いたな」など納得する声
ネットでは「やっぱり」「よく7年続いたな」などと納得する声もあるそう
女性自身
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廣瀬智紀との離婚を発表した川栄李奈、5日前には子どもたちの写真を投稿も
5日には、姉や子どもたちと沖縄旅行をした様子をInstagramに投稿
ABEMA TIMES
2025年8月8日
2022年3月21日
2022年2月18日
2019年11月9日
2019年5月26日
2019年5月22日
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夫の廣瀬智紀の「二股交際」報道に言及？川栄李奈「過去はバカ人間」
川栄は同日、Twitterを更新し「過去はバカ人間ですね！」などと投稿
オリコンニュース
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川栄李奈が結婚＆妊娠を発表 相手の廣瀬智紀は過去に「二股」か
川栄との交際が始まる一方で、別の女性との関係も続いていたという
文春オンライン