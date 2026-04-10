【30MF ドゥロースケルトン】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月11日 価格：1,980円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約155mm

BANDAI SPIRITSのファンタジープラモデルブランド「30 MINUTES FANTASY（30MF）」の、これまでのラインナップとは一線を画す最新アイテム「30MF ドゥロースケルトン」が4月11日に発売される。

30MFシリーズとしては初のモンスターで、ファンタジー作品では馴染み深い、動く骸骨「スケルトン」である。人間の骨格がモチーフではあるものの、30MFならではのメカニカルな意匠を盛り込んでデザインされた非常に面白いキャラクターとして仕上がっている。

「30MF ドゥロースケルトン」。4月11日発売。価格は1,980円。本体は2体セットとなる

しかもこのキット、ドゥロースケルトン2体のセットで、さらに複数の武装も付属、価格も手頃という非常にお得感のある内容となっている。30MFシリーズの世界観を大きく広げる最新アイテムのレビューを本稿にてお届けしよう。

30MF初のモンスターは、シルエット（素体）の構造を受け継いだ自在な可動を実現

ファンタジーの世界におけるスケルトンは、何者かの力によって動かされる屍であり、ゾンビとは違い、肉や皮膚が残っていない骨だけのモンスターとして知られる。ファンタジー映画の巨匠レイ・ハリーハウゼンの『シンドバッド七回目の航海』や『アルゴ探検隊の大冒険』に登場する骸骨剣士が有名で、後のファンタジーRPGなどには欠かせない敵キャラクターとなっている。

そんなスケルトンをモチーフとしたこのドゥロースケルトンは、メカデザイナーの渭原敏明氏によって30MFの世界観にマッチするようにアレンジされ、なおかつ自在に可動する骸骨フィギュアとしてデザインされている。

「30MF ドゥロースケルトン」パッケージ。モンスターとしての恐ろしさが強調されている

キットは2体セットとなるが、単独でのパーツ数はそれほど多くなく、1体につきランナー2枚＋クリアパーツ1個という構成となる。無駄な部分をそぎ落とした骨格だけの本体なので、組み立ては簡単だ。普段の30MF1体を組み立てる時間で2体を組み立てることも難しくないはず。

Aパーツ×2

Bパーツ×2

Cパーツ、Dパーツ

組み立ては頭部から開始。眼には赤のクリアパーツを採用していて、電飾を仕込んで光らせたくなるが、頭が小さく内部クリアランスも少ないので、いじるにはちょっと工夫が必要かもしれない。顎は関節により上下にスイング可動し、表情を付けられるようになっている。

眼にクリアパーツをはめ、下あごを組み立てる

両者を後頭部のパーツに組み込んで頭部が完成

胴体はスケルトンのフィギュアとして動かせるよう、かなりユニークな構造になっている。首の骨は頭部側にボールジョイントと関節、胸側にボールジョイントがそれぞれ設けられ、首の傾きを実現。肩はボールジョイントのあるパーツを上からはめ込む設計で、付け根を自在に動かせる。胸と腰にもそれぞれジョイントがあり、可動の自由度はかなり高い。

首と胸部内のジョイントを組み立てる

組み立てたジョイントを胸部に組み込む

肩と腰のジョイントを組み立てて取り付ける

腰を組み立てて取り付ければ胴体が完成

腕は設計自体シンプルだが、肩や肘の関節や上腕のロール軸、手首の関節などにより可動範囲は広い。手首は平手と武器を持つ握りの2種が付属する。

肩関節を組み立てる

上腕と前腕を組み立てて取り付ける

手首を組み立てる

手首を取り付けて右腕が完成

左腕も同様に組み立てる

脚部も腕と同様に構造はシンプル。膝は二重関節ではないため、正座をするときのように180度曲げることはできないが、パーツの形状により深めに曲げることは可能だ。後述するが、30MFシリーズではおなじみの手脚に取り付けるジョイント付きリングも付属していて、別売りのクラスアップアーマーを装着できる。

脚の付け根の関節を組み立てる

太ももと膝関節を組み立てて、脛を取り付ける

先ほど組み立てた付け根の関節と足首を取り付けて右脚の完成

左脚も同様に組み立てる

全身のパーツを取り付ければドゥロースケルトンが完成する。本体はほのかにクリーム色が入った白のシンプルなカラーリングで、要所には骨とメカのハイブリッドなモールドが入っている。スミ入れや汚し塗装をしてもいいし、メタリックシルバーや蓄光塗料などで全身を塗装するのも楽しそうだ。

完成したドゥロースケルトン。実物の骨格からはデフォルメされているものの、骨としての姿は備えている

バックショット。各所には3mmのジョイント穴があり、30MFに限らない「30 MINUTES」シリーズのカスタマイズアイテムを装着可能だ

クリアレッドの眼は唯一のカラーパーツ。額にはクラスアップアーマーのマスクを装備するためのスリットがある

頭部には頭蓋骨らしい縫合線のモールドが入っている。パーツの合わせ目もこの線の一部に配置

各部の付け根には実際の骨格にはないジョイントが存在する

武装は大小3種類の刃物と、それらを取り付けて長刀のような武器にする柄、そしてたすき掛けにするベルトが付属している。全身には3mmのジョイント穴が多数設けられていて、付属のジョイント付きリングを手脚に取り付けることもできるので、付属の武装に限らず、カスタマイズパーツの取り付けは容易だ。また分解した四肢をアクションベースなどに取り付けることで、スケルトンならではのバラバラになった姿を楽しむこともできるだろう。

ベルトの組み立て。計4パーツで、ジョイント部分で接続する

ベルトの内側にピンを差し込む

背中にピンを差し込んで、たすき掛けにする

ジョイントを前方で止めて完成

武器は刃物が3種類。ジョイントのピンも付属

握り手首を使えば手に装備できる

ピンを使えばベルトや各所のジョイント穴に装備できる

長めの柄には中小2種の武器を装着可能

恐ろしくてコミカル。自在に動くスケルトンがファンタジックなシーンを盛り上げる

骨ではあるが、要所の構造は30MFのシルエットに近く、動かすことを前提に設計されているため、可動は非常に優秀だ。さらに余計なパーツがないぶん軽量で動かしやすい仕様だ。スケルトンという題材により、四肢を適当に動かすだけでも画になり、気味の悪いポーズやコミカルなポーズも思いのままだ。

下あごはもちろん可動し、口を開けられる

首は頭部側と胴体側のジョイントで可動。頭を前に突き出したポーズを取れる

肩口は前後にスイング可動し、腕を前方に突き出せる

胸と腰のジョイントにより、上体はほぼ180度曲げられる

余計な装飾がないので、多少無茶なポーズも不可能ではない

別売りの「30MF カスタマイズストラクチャー」とも相性が良く、各種ストラクチャーを設置して情景を作ることで、ファンタジーの雰囲気がグッと高まる。これまでの勢力同士が対決する構図から、純粋なファンタジーの戦闘シーンを作れるようにもなった。同時発売された「30MF ネクロスナイト」などと絡めれば、モンスターを率いる謎の勢力と戦うシーンも演出できるだろう。

追加パーツとしてジョイント付きリング6個とダミーのエレメントコアが付属。リングは上腕と手首、太ももに取り付けることで、30MFのクラスアップアーマーが装着可能となる

スケルトンといえばラウンドシールド、ということで「30MF リーベルソードマン」の装備を装着。ダンジョンに出てきそうな上位のスケルトン風に

「30MF カスタマイズストラクチャー2」の石柱や岩を置いて、ダンジョン風の情景を再現

モンスターたちの宴もこの通り。「アイテムショップ4」の焚き火やたいまつを置いても楽しそうだ（画像は別売りの「アクションベース6 [クリアカラー]」を使用）

各部の可動や取り外しができることにより、ネタ要員としても活躍しそう

ファンタジーのモンスターでは定番のスケルトンを題材としたことで、30MFの世界観を大きく広げることに成功した。さらに、骨というモチーフから他の造形との相性も良く、ネタ要員としても楽しめるだろう。

ジョイントの一部が共通なので、30MFシリーズにも部分的にパーツを装着可能だ

30MFのジョブと絡めれば冒険の一幕を再現できる

新たなジョブや勢力の登場に加え、このドゥロースケルトンのようなモンスター、クラスアップアーマー単独の発売など、これまでになかったラインナップも予定され、次のシーンに向かう兆しを見せている30MFシリーズ。アイテム単独でも複数でも楽しめるので、この機会にぜひ手に取っていただければと思う。

(C)BANDAI SPIRITS 2023