【新生活応援】頑張れない日の味方！コンビニごはんで作る簡単アレンジ7選
ちょい足しで楽しむコンビニごはん
とろたま海老チリ丼
出典：https://www.instagram.com
ふわふわの卵をごはんにのせて、コンビニの海老チリをかけるだけ。
それだけなのに、一気にお店っぽいランチに変わるのがこのアレンジの魅力。
疲れている日でもパパッと作れて、ちゃんと“おいしいごはんを食べた感”があるのがうれしい！
とろたま海老チリ丼｜Instagram（＠minappesan_cooking ）たこブロッコリーライスボウル
セブンイレブンの人気商品「たことブロッコリーバジルサラダ」をごはんと合わせた、軽やかさと満足感を両立したアレンジ。
そのままでもおいしいサラダに、ごはんをプラスすることで、しっかり食事として成立します。
ゆで卵やチーズを足せばたんぱく質も補えて、トマトで彩りもアップ。食べ応えがありながらも重たくなりすぎないので、ちょっと身体を整えたい日にもぴったり。
たこブロッコリーライスボウル｜Instagram（＠debumi_yuu_diet）蒙古タンメン焼き飯
あの人気カップ麺を大胆にアレンジした、インパクト抜群の一皿。
砕いた麺とごはんを一緒に炒めることで、旨みと辛さがぎゅっと凝縮され、クセになる味わいに。水分を飛ばしながら仕上げることで、香ばしさもプラスされて満足感もアップ！
さらにチーズや納豆を加えるとコクが増して、よりやみつきに。
がっつり食べたい日にぴったりの“背徳系ごはん”です。
蒙古タンメン焼き飯｜Instagram（＠base_of_bacteria）コンビニチキンのホットサンド
ファミチキなどのコンビニチキンを使えば、味付けいらずでしっかりおいしいホットサンドに。
外はカリッと、中はジューシーな仕上がりで、満足感のある一品になります。
チーズやキャベツをたっぷり挟めば、ボリュームも栄養バランスもぐっとアップ。手軽なのに、ちょっと特別感のある仕上がりになるのも魅力的。
朝ごはんや休日ランチにもぴったりで、家族みんなで楽しめます。
コンビニチキンのホットサンド｜Instagram（＠tomomi_sandwich）ファミチキ南蛮
コンビニチキンに甘酢だれとタルタルソースを合わせれば、あっという間にチキン南蛮風に。手軽なのに、ぐっと“ごちそう感”が増すのがうれしいポイント。
甘酸っぱいタレとコクのあるタルタルが絡んで、ごはんとの相性も抜群！ キャベツと一緒に盛りつければ、満足感のあるワンプレートに仕上がります。
ちょっと元気を出したい日や、しっかり食べたいときにはぜひ、お試しください♪
ファミチキ南蛮｜Instagram（＠papagohania37）アボカドとチキンのたらこバター和え
そのままだとシンプルになりがちなサラダチキンも、たらこバターでぐっとリッチな味わいに。コクがありながらも、たんぱく質をしっかり摂れるのが魅力です。
アボカドやブロッコリーを合わせれば、栄養バランスもぐっとアップ。軽めに食べたい日や、ダイエット中の“満足ごはん”としても取り入れやすいアレンジになります。
バターは冷めると固まりやすいので、できたてを食べるのがおすすめ。たらこの塩気が強い場合は、野菜を多めに加えて調整すると◎。
アボカドとチキンのたらこバター和え｜Instagram（＠soubunbun）ハンバーグナポリタン
余りがちなナポリタンに、コンビニのハンバーグとチーズをのせて焼くだけで、一気にボリューム満点のごちそうメニューに変身します。
甘酸っぱいナポリタンに、ジューシーなハンバーグととろけるチーズが重なり、満足感はしっかり。オーブンで焼くことで香ばしさも加わり、ちょっとしたご褒美ごはんにもぴったり。
「今日はしっかり食べたい」そんな日にうれしい、簡単アレンジです。
ハンバーグナポリタン｜Instagram（＠tachibana1984）
疲れた時こそコンビニに頼ろ♪
新生活などが始まる時期は気も張ってるので、日々の食事まで毎日ちゃんと頑張るのはやっぱり大変。そんなときは無理せず、コンビニに頼りながら“ちょっとだけアレンジ”してみるのもひとつの手。
手軽なのにしっかりおいしいごはんで、気持ちも少し軽くなるはず。頑張れない日も、自分なりに楽しんでいきましょう！