【新生活応援】頑張れない日の味方！コンビニごはんで作る簡単アレンジ7選

新生活、気合いを入れたい気持ちはあるけれど、毎日はなかなか続かない…。そんな日は、無理せずコンビニごはんに頼るのもひとつの手。今回は、ちょっとしたひと工夫で楽しめる「コンビニアレンジ」をご紹介。手軽なのに満足感もしっかり。頑張れない日を、少しだけ楽しくしてくれるアイデアを集めました。

ちょい足しで楽しむコンビニごはん

とろたま海老チリ丼

ふわふわの卵をごはんにのせて、コンビニの海老チリをかけるだけ。

それだけなのに、一気にお店っぽいランチに変わるのがこのアレンジの魅力。





甘辛いエビチリに、やさしい味わいの卵が重なって、味のバランスもばっちり。ごはんがどんどん進む、満足感のある一杯に仕上がります。疲れている日でもパパッと作れて、ちゃんと“おいしいごはんを食べた感”があるのがうれしい！とろたま海老チリ丼｜Instagram（＠minappesan_cooking ）たこブロッコリーライスボウル

セブンイレブンの人気商品「たことブロッコリーバジルサラダ」をごはんと合わせた、軽やかさと満足感を両立したアレンジ。



そのままでもおいしいサラダに、ごはんをプラスすることで、しっかり食事として成立します。



ゆで卵やチーズを足せばたんぱく質も補えて、トマトで彩りもアップ。食べ応えがありながらも重たくなりすぎないので、ちょっと身体を整えたい日にもぴったり。

たこブロッコリーライスボウル｜Instagram（＠debumi_yuu_diet）蒙古タンメン焼き飯

あの人気カップ麺を大胆にアレンジした、インパクト抜群の一皿。



砕いた麺とごはんを一緒に炒めることで、旨みと辛さがぎゅっと凝縮され、クセになる味わいに。水分を飛ばしながら仕上げることで、香ばしさもプラスされて満足感もアップ！



さらにチーズや納豆を加えるとコクが増して、よりやみつきに。

がっつり食べたい日にぴったりの“背徳系ごはん”です。

蒙古タンメン焼き飯｜Instagram（＠base_of_bacteria）コンビニチキンのホットサンド

ファミチキなどのコンビニチキンを使えば、味付けいらずでしっかりおいしいホットサンドに。

外はカリッと、中はジューシーな仕上がりで、満足感のある一品になります。



チーズやキャベツをたっぷり挟めば、ボリュームも栄養バランスもぐっとアップ。手軽なのに、ちょっと特別感のある仕上がりになるのも魅力的。



朝ごはんや休日ランチにもぴったりで、家族みんなで楽しめます。

コンビニチキンのホットサンド｜Instagram（＠tomomi_sandwich）ファミチキ南蛮

コンビニチキンに甘酢だれとタルタルソースを合わせれば、あっという間にチキン南蛮風に。手軽なのに、ぐっと“ごちそう感”が増すのがうれしいポイント。



甘酸っぱいタレとコクのあるタルタルが絡んで、ごはんとの相性も抜群！ キャベツと一緒に盛りつければ、満足感のあるワンプレートに仕上がります。



ちょっと元気を出したい日や、しっかり食べたいときにはぜひ、お試しください♪

ファミチキ南蛮｜Instagram（＠papagohania37）アボカドとチキンのたらこバター和え

そのままだとシンプルになりがちなサラダチキンも、たらこバターでぐっとリッチな味わいに。コクがありながらも、たんぱく質をしっかり摂れるのが魅力です。



アボカドやブロッコリーを合わせれば、栄養バランスもぐっとアップ。軽めに食べたい日や、ダイエット中の“満足ごはん”としても取り入れやすいアレンジになります。



バターは冷めると固まりやすいので、できたてを食べるのがおすすめ。たらこの塩気が強い場合は、野菜を多めに加えて調整すると◎。

アボカドとチキンのたらこバター和え｜Instagram（＠soubunbun）ハンバーグナポリタン

余りがちなナポリタンに、コンビニのハンバーグとチーズをのせて焼くだけで、一気にボリューム満点のごちそうメニューに変身します。



甘酸っぱいナポリタンに、ジューシーなハンバーグととろけるチーズが重なり、満足感はしっかり。オーブンで焼くことで香ばしさも加わり、ちょっとしたご褒美ごはんにもぴったり。



「今日はしっかり食べたい」そんな日にうれしい、簡単アレンジです。

ハンバーグナポリタン｜Instagram（＠tachibana1984）

疲れた時こそコンビニに頼ろ♪

新生活などが始まる時期は気も張ってるので、日々の食事まで毎日ちゃんと頑張るのはやっぱり大変。そんなときは無理せず、コンビニに頼りながら“ちょっとだけアレンジ”してみるのもひとつの手。



手軽なのにしっかりおいしいごはんで、気持ちも少し軽くなるはず。頑張れない日も、自分なりに楽しんでいきましょう！