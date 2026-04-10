元人気グラビアアイドルの辰巳奈都子（38）が9日配信のABEMA「恋愛病院」に出演。過去の恋愛事情について告白する場面があった。

「恋愛病院」は政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。

元トップグラビアアイドルの辰巳も参加。参加者全員とトークする中で、過去の恋愛事情について語り始めた。「今まで1人の人とお付き合いすると長くて濃かった。その恋愛が終わると燃え尽き症候群で“何もしたくない…人生最悪”と現実逃避して、アメリカのすごく遠い州に行っちゃうとか北欧ノルウェーの小さい村で孤独になったりとか…」と告白した。

そしてこの日は「令和の虎」総合演出で実業家の桑田龍征氏とサウナデートした。桑田氏は「過去の相手は全部年齢が上ですか？」と質問。辰巳は「うん。下の人はいない。全部というほど恋愛人数もいない。片手で数えられる」と明かした。

桑田氏は「それは恋愛初心者だけなんじゃない？」と指摘すると、辰巳は「違うって…そうなのかな？」と不安そうな苦笑いを見せた。桑田氏は「深読みして損したわ。経験者ぶるなよ」とツッコミを入れると、辰巳は「ぶってねぇよ」と笑顔の会話を楽しんだ。