◇関西学生春季リーグ最終節1回戦立命大3―4同大（2026年5月27日わかさスタジアム京都）1回戦1試合が行われ、立命大は同大に延長11回の末にサヨナラ負けを喫した。今秋ドラフト上位候補の有馬伽久（がく）投手（4年）は、10回2/3を1人で投げ抜く力投が報われず2敗目を喫した。立命大の有馬は同点の延長11回2死無走者で右越えのサヨナラ弾を浴び、“今春最終登板”を終えた。それでも5回1死一塁から一発を献上するまで打