西武は9日、ソフトバンク戦（みずほPayPay）に0−2で敗れた。

今季2度目の登板となった西武先発・菅井信也の投球をCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』でピックアップ。菅井はこの日6回105球・2安打・5奪三振・5四死球の内容で試合を作った。この日の菅井の投球に、解説で出演していた笘篠賢治氏は「逃げないピッチングというか、押されていないですよね。隅田、高橋光成ときて3タテを狙う中で任された先発の中で、ソフトバンク相手に対して思いきって堂々とインサイドに突っ込んでいくところも、非常に気持ち的な部分でも強くなったのかなと感じますね」とメンタル的な部分について言及した。

また番組MCの野村弘樹氏は「僕も（菅井を）非常に注目していて、前回も6回途中に四球などあり、捕まって降板してしまったんですけど、今回は6回まで投げ切ることができた。3周り。左の隅田、武内に次いで菅井が独り立ちしてくれるともっと楽しみになるので。頑張ってほしいですね」と期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』