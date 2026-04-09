12日に阪神芝1600メートルで決戦

中央競馬のG1・桜花賞（12日、阪神芝1600メートル）の枠順が9日、JRAから発表された。このレースには吉田勝己オーナーの馬が4頭出走するが、1枠と7枠に2頭ずつ入った。染め分け帽2つの珍事に競馬ファンも驚きの声を上げている。

3歳牝馬のクラシック第1弾でレアケースが発生した。

桜花賞には吉田勝己オーナーの馬が4頭出走。1枠1番にフェスティバルヒル、1枠2番にサンアントワーヌ、7枠14番にドリームコア、7枠15番にスターアニスが入った。

騎手は1枠は白、7枠は橙の帽子をヘルメットにかぶせるが、同じ枠に同じ馬主の馬が入った場合、勝負服と帽色が同じとなり判別しにくくなる。そのため、この場合は「染め分け帽」を使用。枠の色と白で4分割したものを使うが、帽色が白の1枠は白と水色で染め分ける。大舞台での珍事に、X上の競馬ファンも反応した。

「染め分け帽が2つもあるのだいぶレアな一戦なのでは」

「染め分け帽G1でちゃんと見るのは初めてかも」

「染め分け帽マニアにはたまらない一戦」

「G1でそんなこと今まであったことあるん？」

「実況泣かせすぎる」

「どんな確率やねんw」

桜花賞は12日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）