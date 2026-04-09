Image: コクヨ株式会社

開くだけで、デスクを一瞬にして仕事場に変えるコクヨの自立型ポーチがアップデートされました。

「スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞」は、ガジェットの取り出しやすさに特化しています。最大の魅力は、収納力と取り出し／収納のスピード感。厚みのあるマウスやACアダプターを余裕で飲み込む大容量スペースに加え、計6つのポケットがケーブルやイヤホンの迷子を防止してくれます。

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さらに、従来必要だった固定ベルトを廃止し、「ファスナーを開けるだけで自立する」という1ステップの設営を実現しました。デスクに着いてすぐ、必要なツールへアクセスできるのって快感ですよね。

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前面にはスマホスタンド機能も備えているから、通知のチェックもスマート。

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ミニマルなスクエア形状はバッグの中でも収まりが良さそう。

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カラバリは、ベーシックなブラック、ネイビー、グレーの3色。価格は3,800円（税抜）。「移動式コックピット」をこの価格で手に入れられると考えたら、お買い得に感じるかもしれません。

Source: コクヨ株式会社