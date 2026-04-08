自転車青切符導入から1週間…新ルールめぐり物議　歩道走行禁止「広いのにナゼ？」　ハンドサイン「子どもいたら危ない」指摘も

自転車の青切符導入から1週間が過ぎました。

街中を見ると、逆走はちょっと減ったのかなという印象もあります。

青切符を巡って今、ある投稿が物議を醸しています。

自転車の青切符制度導入から約1週間。

8日、東京・目黒区では自転車がしっかりと車道を走っていて、歩道に入ると自転車を降りて歩いて押していました。

6日の青山通りでも、多くの自転車が止まっている車を避けて走行する様子が。

その一方で、自転車がバスの前に出てきてヒヤリとする場面も見られました。

そうした中、自転車の車道走行を巡る“ある投稿”が物議を醸しています。

それが、神奈川県警が4月1日に公式Xに投稿した画像です。

画像とともに、自転車は車道の左側を走行するように促しています。

ところが、この投稿にSNSでは「歩道が広いのに、なんで自転車走ったらいけないの？」「通行環境が整ってないから正直、自転車も車も危ないと思う」という声が。

実際に画像の場所を取材班が訪れてみると、歩道の幅は広く、車道には青色の自転車通行帯があります。

交通量が比較的多い車道の走行を促す投稿に、疑問の声が相次いだのです。

地元住民からも「交通量が多い。（以前）路駐している車があって（車道側を）行こうとしたら、結構スピードを出した車が後ろから『シュー』っと通って怖かった。なるべく歩道を通らせてもらいたい感じ」という声が聞かれました。

自転車での歩道走行は原則禁止で、指導や警告に従わなかった場合、青切符の対象となり、6000円の反則金に。

一方、交通量や駐車車両が多いなど、車道の通行が危険でやむを得ない場合、歩道の走行が認められるケースもあります。

批判が相次いだ車道走行を促す投稿について神奈川県警に取材すると、この場所は自転車通行可能な場所だったことが判明。

警察は、「写真の場所は歩道通行可の標識があるが、あくまでルールを示すために使用した」としたうえで、「自転車の通行環境について様々な意見があることは把握しているが、一方で自転車のルール・マナーが浸透していない点もあり、警察としては引き続きルールの周知に努めていきます」と説明しています。

自転車を巡っては、4月から車側の新ルールも追加され、追い抜きルールが厳しくなりました。

車で自転車を追い抜く時は、少なくとも1メートル程度の距離を取ること。

十分な距離を確保できない場合は、時速20kmから30km程度のゆっくりとした速度で通過する必要があります。

サイクルアドバイザー同行のもと、都内の道路を取材すると…。

日本自転車普及協会 サイクルアドバイザー・山口文知さん：

特にここ、車道の幅が狭くなっているので車が自転車を追い抜くのはちょっと難しい部分。（車道走行が）ここは危険だなと自分で判断した時は歩道を通行していいが、必ず徐行して歩行者を優先することが絶対大事です。

さらに、自転車の新ルールに対する疑問の声は他にも。

それが“ハンドサイン”です。

自転車がハンドサインを出さずに進路変更や停止した場合、5000円の反則金が科される可能性があります。

これには「『ハンドサイン』することで『片手運転違反』になってしまう」「子どもや重い荷物をのせていると危ない」といった声が。

開始早々、物議を醸している“青切符制度”。

日本自転車普及協会サイクルアドバイザーの山口文知さんは「道路整備も徐々に進んではいるが、一気にできる状況ではないので、道路状況的にはまだ完璧ではないと思われる。過渡期という言い方もおかしいかもしれないが、最初は指導・警告になっている。交通ルールを守ることは自分の命を守ること。安心で安全な自転車利用をしていただければ」と指摘しています。