千葉県在住の澤田美穂さん（35歳・仮名）は、不動産業を営む年収3000万円のA氏との間に子どもを授かりながら、2年半にわたり養育費をめぐって争った経験を持つ。お互いに望んだ妊娠だったものの、A氏による地下アイドルへの重課金が発覚して以降、2人の関係性は悪化。ある日、美穂さんのもとに内容証明が届いたことで、泥沼の争いの火蓋が切られた。「絶対に屈しない」と決めた美穂さんは、一体いくらの養育費を手にしたのか？前編