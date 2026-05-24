左右反転動画が嫌いだ。いわゆる「鏡像（きょうぞう）」の動画だ。右利きのギタリストが左利きになったり、左目の下にほくろがあるYouTuberのほくろが右目の下に移動したり、文字が鏡文字になったり。好きな映画のワンシーンがなんかおかしい。よく見ると左右が逆なことに気づく。YouTubeのショート動画なんかをボーっと見ていると、よくこんなコンテンツに出くわす。他人の動画を無断で使用していることがばれないよう、わざと