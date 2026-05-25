【イスタンブール共同】トルコ警察は24日、最大野党の共和人民党（CHP）指導部が裁判所による職務停止の仮処分に従わなかったとして、首都アンカラのCHP本部に突入、建物にとどまっていたオゼル党首を強制排除した。地元メディアが伝えた。オゼル氏が仮処分後も「本部を離れない」と述べたため、裁判所に党首復職を命じられた前党首のクルチダルオール氏側が排除を要請した。裁判所は21日、オゼル氏が党首に選ばれた2023年党