社会学者の古市憲寿氏が、24日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。秋元康氏との“約束”を明かした。ともにパーソナリティーを務める元放送作家の鈴木おさむ氏とトーク。歌手が政治に関する発信をすることについて、鈴木氏が「アーティストもたまにいるよね。たまに急に政治語ったり」と話すと、古市氏は「あれは単純に、歌詞とかだと歌うことがなくなったからじゃないですか