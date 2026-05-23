「AYANEO Pocket S Mini」は2026年3月26日に国内発売したゲーム機です。SoCはSnapdragon G3x Gen 2を搭載し、Android用ゲームアプリをインストールして物理ボタンやアナログスティックでプレイ可能とのこと。どんなデバイスなのか気になったので実機を借りてみました。AYANEO Pocket S Mini | AYANEO 日本公式サイトhttps://www.ayaneo.jp/ayaneo-pocket-s-miniAYANEO Pocket S Miniは「オブシディアンブラック」と「アイスソウル