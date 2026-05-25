保護された子猫たちの部屋に、先住猫ちゃんがやってきて…？初対面とは思えないその後の展開が反響を呼んでいます。 話題の動画の再生回数は78万回を超え「穏やかで面倒を見てくれるネコちゃんだから、安心ですね」「子猫たちはどうしてワラワラ近寄って行くのだろう」「どこに行っても付いて行くのかわいすぎる」といったコメントが集まっています。 【動画：５匹の保護子猫と初対面した先住猫→まわりを囲まれてしまい…