●レッドソックス5−6ツインズ○＜現地時間5月24日フェンウェイ・パーク＞ボストン・レッドソックスが中地区3位ミネソタ・ツインズとの本拠地3連戦にスイープ負け。吉田正尚外野手（32）は「5番・指名打者」でフル出場し、今季1号本塁打を放った。3試合ぶりのスタメン出場となった吉田は2回裏の第1打席、先発右腕オーバーにカウント1-2と追い込まれながらも、内角低めに沈むチェンジアップをすくい上げて右翼ポール